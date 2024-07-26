Не Россия принимает решение об остановке военных действий: какую игру ведет Китай

В НАТО назвали Китай "решающим фактором" войны России против Украины. Ведь Пекин предоставляет Кремлю финансовую и политическую поддержку. Даже решение об остановке военных действий принимает лидер КНР Си Цзиньпин, который контролирует Россию на многих уровнях.

Такое мнение 24 Каналу озвучил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. По его словам, визит украинской делегации в Китай был важен для Пекина, чтобы показать, что КНР не ключевой фактор в войне.

Читайте также В НАТО назвали главных союзников России в войне: кого из них считают "решающим фактором"

Решение за Китаем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Китае, где встретился с китайским коллегой Ван И. Артур Харитонов отметил, что факт коммуникации между нашим государством и Пекином – это хорошо.

Смотрите также Китай поддерживает Украину и не будет поставлять оружие России, – Зеленский

Однако этот визит очень важен для КНР. Ведь Пекин хочет опровергнуть заявления о том, что они являются ключевым фактором российского вторжения в Украину. Китайская пропаганда использует визит украинской делегации, считает президент общественной организации. Также Китай будет вовлечен в дипломатический трек.

Россия принимает решение, она хочет продолжать войну и совершать свои преступления. Но реально решение об остановке российских военных действий принимает Си Цзиньпин, который контролирует Россию на многих уровнях. Это решение именно за китайцами,

– сказал Харитонов.

Очень важно, чтобы все эти дипломатические шаги были синхронизированы с позициями всех союзников Украины, которые противодействуют КНР как ключевому фактору российской войны.