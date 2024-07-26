Таку думку 24 Каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, візит української делегації до Китаю був важливий для Пекіна, щоб показати, що КНР не ключовий фактор у війні.

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Рішення за Китаєм

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Китаї, де зустрівся з китайським колегою Ван Ї. Артур Харитонов зазначив, що факт комунікації між нашою державою та Пекіном – це добре.

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Однак цей візит дуже важливий для КНР. Адже Пекін хоче спростувати заяви про те, що вони є ключовим чинником російського вторгнення в Україну. Китайська пропаганда використовує візит української делегації, вважає президент громадської організації. Також Китай буде залучений у дипломатичний трек.

Росія ухвалює рішення, вона хоче продовжувати війну і робити свої злочини. Але реально рішення про зупинення російських воєнних дій ухвалює Сі Цзіньпін, який контролює Росію на багатьох рівнях. Це рішення саме за китайцями,

– сказав Харитонов.

Дуже важливо, щоб усі ці дипломатичні кроки були синхронізовані з позиціями усіх союзників України, які протидіють КНР як ключовому фактору російської війни.