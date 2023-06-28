Языковой экзамен в Латвии: россиян возмутила и удивила необходимость учить латышский

В 2023 году россияне в возрасте от 17 до 74 лет, живущие в Латвии, должны сдать тест на знание латышского. Если они провалят экзамен или не захотят его проходить, то их вернут на родину. Местные власти таким образом стремятся защитить национальную безопасность после полномасштабного вторжения России в Украину.

В Латвии для россиян создали бесплатные языковые курсы, чтобы им было легче. На них они учат латышские слова с учителем с помощью рисунков. Но это мигрантов из России все равно не устраивает.

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Россияне не хотят ассимилироваться

В Латвии проживает несколько тысяч человек из России. Большинство из них на протяжении десятилетий живут и работают в европейской стране, пользуясь благами западной цивилизации. Однако они не приложили никаких усилий по интеграции в местный социум. Некоторые даже не меняли российский паспорт.

Местный журналист Имантс Лиепинш заявил, что первоначально власти относились к таким россиянам либерально. Но после полномасштабной агрессии государства-террориста против Украины отношение к ним изменилось.

К сожалению, есть свой процент путинистов в Латвии, они сейчас, скажем так, граждане России, не желающие учить латышский язык. Реальный шанс у граждан России, которые говорят, что не хотят учить язык, здесь будет ситуация – чемодан, вокзал, Россия,

– сказал он.

Россиян возмущает необходимость учить чужой язык

По словам главы национального образовательного центра Лиены Вороненко, тест на знание языка не очень тяжелый. Это уровень школьного 3-го класса. Посредством курсов россияне могут изучить фразы, которые помогут им в повседневной жизни и облегчат бытовое общение.

Но российская пропаганда и сами обычные россияне демонизируют этот экзамен. Мигранты из России называют это неожиданностью, жалуются, что "люди работали в российских коллективах, где не нужен был латышский" и говорят, что депортировать из Латвии из-за языка неправильно, по их мнению. Также они жалуются, что им вроде бы дали всего один год на изучение языка. На что местные отвечают, что у россиян было 50 лет на овладение латышским.

Москва из-за этих тестов и курсов обвинила Ригу в русофобии. А кремлевские пропагандисты начали придумывать сюжеты о бабушках, будто бы умерших в очередях на языковые экзамены в Латвии.

Латвия избавляется от всего, что навязывала Россия

Этой весной в Латвии запретили сакральное для россиян 9 мая. Таким образом, Рига поддержала Украину и защитила государственные интересы.

Не так давно в столице Латвии дерусифицировали железнодорожный вокзал. С него убрали российское название станции.

А раньше Латвия переименовала Калининград. Местная комиссия рекомендовала называть этот город традиционным балтийским названием Караляучи и историческим немецким названием Кенигсберг.

, Латвия депортировала посла России, а также сократила штат в российском посольстве Поэтому Москва не смогла выразить официальный дипломатический протест Риге.