Это может сделать только одно государство: в Грузии прокомментировали открытие второго фронта

Грузия не может открыть "второй фронт" против россии, поскольку не имеет на то ресурсов. Кремль имеет на временно оккупированных грузинских территориях "бронированный кулак", грозящий стране.

В случае эскалации москва своими действиями в Грузии может парализовать международную логистику, которая идет из Азии в Европу. Об этом 24 каналу рассказал грузинский политолог Гела Васадзе.

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Имеет ли Грузия военные возможности

Эксперт отметил, что по словам директора Южно-Кавказского филиала центра исследования армии конверсии и разоружения Владимира Копчака, в постсоветской реальности открыть "второй фронт" может только россия .

Реально сил, чтобы вернуть свои территории военным путем, у Грузии физически нет. Это все мифология, которую русские вывели войска из Грузии. В Абхазии и в 40 километрах от Тбилиси стоит "бронированный кулак", который в любой момент готов двинуться на столицу, перерезав важнейшую автомагистраль — "Запад - Восток",

– объяснил политолог.

По его словам, рядом с автомагистралью проходят также трубопровод и железная дорога .

"Она объединяет не только западную и восточную Грузию, а также Европу, Турцию, Центральную Азию и Китай. Учитывая, что россия под санкциями, сейчас огромная нагрузка на грузинские порты. Поэтому я думаю, что россиянам сейчас не до этого. Но, чтобы мы начали – для этого нужно иметь силы", – добавил обозреватель.

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Смогут ли грузины обороняться

Васадзе заметил, что недавно его страна получила военную помощь от США на 12 миллионов долларов.

В сравнении с помощью Украины она может вызывать только улыбку. Но для Грузии такая военная помощь от США – это достаточно важный момент, потому что реально будет чем встретить россию.

– подчеркнул аналитик.

По его мнению, россияне выведут свои войска из Грузии "в последний момент", поскольку в кремле понимают, что могут лишиться всего Кавказа сразу же после такого шага.

"А так они могут шантажировать Турцию и Азербайджан, что перекроют важнейшие маршруты энергоресурсов в Европу. Да и стратегически Цхинвальский регион важнее Абхазии, потому что он может разрезать все логистические маршруты пополам", – рассказал эксперт.

По его словам, в Грузии также понимают угрозу от потока дезертиров из россии.

"Сейчас в Грузию приезжают из россии мужчины призывного возраста. Сколько из них могут быть членами ДРГ – никто не знает. Это тоже угроза, и это в Грузии понимают. Это понимает власть и общество. Власть успокаивает, что все в порядке и держит ситуацию под контролем". Зная ее, у общества есть сомнения", – резюмировал аналитик.

Российско-грузинские отношения: что известно

Как и в ситуации с Украиной, россия поддерживала сепаратистские настроения в Грузии еще с начала 1990-х годов. Впоследствии она оккупировала грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию. После августовской войны 2008 года москва признала независимость обоих захваченных регионов, и страны разорвали дипломатические отношения. Впоследствии к власти в Грузии пришли пророссийские силы, возобновившие диалог с кремлем.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Грузия отказалась присоединиться к экономическим санкциям против москвы. Однако настроения общества другие – там хорошо помнят оккупацию грузинских территорий.

13 сентября глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны готовы провести референдум, чтобы узнать, хочет ли население Грузии воевать с россией.

После объявления мобилизации в россии, в Грузию началось движение десятков тысяч российских дезертиров, избегавших кремлевского призыва. Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что количество граждан россии, пересекающих границу с Грузией, увеличилось почти вдвое. Точного числа в министерстве не указали. В то же время сказали, что оно меньше предварительно объявленной СМИ в 250 тысяч человек.

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