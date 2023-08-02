"Нет определенного согласия": МИД Польши рассказало, что отношения с Украиной сейчас напряженные

В МИД Польши заявили, что отношения с Украиной "в последнее время не самые лучшие". Такой вывод ведомство обнародовало на фоне дипломатического инцидента между Киевом и Варшавой.

Польшу возмутил вызов их посла в МИД Украины, который состоялся из-за заявлений из администрации президента Польши. Тот заявил, что "Украина должна быть благодарнее".

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Отношения между странами напряжены

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что между странами "нет общего согласия". Также он посоветовал Украине "не нападать на своих союзников". Он сообщил, что беседа с послом Украины будет основательной.

Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время не является лучшим. Никто этого не скрывает,

– сообщил Яблонский.

При этом он заявил, что Польша остается "снисходительной", ведь на Украину напали. Однако страна помогает настолько, насколько это отвечает "политике национальных интересов".

Конфликт между Украиной и Польшей