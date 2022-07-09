Еще один удар в спину России: Казахстан вышел из соглашения СНГ о валютном комитете

Казахстан вышел из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете. Последний среди прочего должен осуществлять валютный контроль стран по соглашению Содружества независимых государств (СНГ).

Указ о выходе из комитета подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это произошло 8 июля, и документ вступил в силу с дня его подписания.

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Казахстан вышел из соглашения о Межгосударственном валютном комитете

Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 г., заключенный в Минске 25 октября 2013 г.,

– говорится в сообщении.

Межгосударственный валютный комитет создавался, чтобы:

содействовать организации сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений;

сблизить и усовершенствовать валютное законодательство в области расчетных и кредитных отношений;

развить формы и методы координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения;

сотрудничать и согласованно действовать в вопросах валютного контроля.

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