Никогда этого не сделает: почему Китай молчит о сотрудничестве России с КНДР

Сотрудничество России с КНДР свидетельствует, что мир может постепенно приближаться к очередной большой войне. Но пока что Китай к ней не готов. Хотя есть разные мнения по этому поводу.

Об этом 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его мнению, на самом деле сейчас существуют определенные разногласия в отношениях Китая, Северной Кореи и России. Пекин не готов публично присоединиться к войне в Украине. А сотрудничество России и КНДР – попытка Путина продемонстрировать свою значимость на азиатском континенте. Оно уменьшает зависимость Ким Чен Ына от Пекина.

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Приближается ли мир к войне

Как отметил Клочок, Китаю не нравится усиление сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Си Цзиньпин хочет доминировать на азиатском континенте. Хотя другие аналитики считают, что Ким Чен Ын помогает Путину при молчаливом согласии Си Цзиньпина.

Россия "влезла" в разные горячие точки по миру еще до полномасштабной войны в Украине. Сейчас ситуация так развивается, что действительно со временем могут вспыхнуть различные войны, которые в перспективе назовут мировой.

Однако представляется, что Китай пока не готов к таким событиям. Но все страны готовятся к такому развитию событий.

В ядерном смысле Китай пока существенно отстает от США. У них не такое количество ядерных боеголовок. А о союзе с Россией и КНДР пока говорить не приходится. Пекин не стремится к союзам. Чтобы присоединиться к партнерству России и КНДР, Китай должен фактически пойти на условия Путина. Китай никогда этого не сделает. Там хотят быть лидерами процесса, а не просто участниками,

– сказал Клочок.