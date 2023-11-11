Путин дважды ошибся: почему диктатор опозорился в Казахстане
Кремлевский диктатор Владимир Путин 8 ноября побывал с визитом в Казахстане. Этой поездкой Путин хотел подать сигналы россиянам, что якобы его еще принимают в мире, и Западу, что санкции якобы не работают, поэтому нужно соглашаться на переговоры.
Однако во время разговора с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым Путин очень опозорился. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Кирилл Сазонов.
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"Путин дважды ошибся, когда обращался к президенту Казахстана Токаеву по имени и отчеству. Это у дипломатии очень плохой знак. На самом деле не знаю, что происходит. Или он уже старый и у него болезнь мозга, или он показательно пытался унизить президента Казахстана ", – заметил он.
Почему Казахстан принимает Путина
Кирилл Сазонов отметил, что народ Казахстана в основном на стороне Украины. А вот руководство государства гораздо лучше относится к России и Владимиру Путину. Также отношения со страной-агрессором имеют определенную выгоду для промышленности Казахстана.
Кроме того, Казахстан, вероятно, не принимал такого решения без поддержки Китая. Мне кажется, это его более важный партнер,
– добавил политолог.
Сазонов о визите Путина в Казахстан: смотрите видео
Отношения России и Казахстана: последнее
- В Казахстане объявили о запрете экспорта 106 товаров в Россию. В список вошли высокотехнологичные продукты, которые оккупанты могут применять на войне против Украины. В частности, речь идет о дронах, электрочипах и электронике.
- Уже 8 ноября Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Российский диктатор в который раз не смог правильно произнести имя и отчество Касыма-Жомарта Токаева. В ответ лидер Казахстана перешел за казахский во время своего обращения. Это очень удивило российскую делегацию.
- Заметим, что 2 ноября лидер Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан. Французский президент похвалил Токаева за отказ помогать России в войне против Украины. Очевидно, что это не понравилось Кремлю.