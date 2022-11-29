Китай и Индия что-то дают России, но до поставки оружия не дойдет, – Пионтковский

Китай и Индия поставляют России разные вещи, но поставлять оружие не будут. Страны не будут жертвовать своими экономическими интересами ради россиян.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, почему Запад не позволит Китаю аннексировать Сибирь.

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Снабжение из Китая

Пионтковский отметил, что все американские источники говорят о том, что Китай поставляет России все, что угодно, но не оружие. После съезда, на котором Си Цзиньпин пришел к абсолютной почти пожизненной власти под лозунгами противостояния с США, самым быстрым присоединением Тайваня, его риторика изменилась. Встреча Цзиньпина с Байденом на Бали проходила в дружеском тоне.

Си Цзиньпин не будет жертвовать своими экономическими интересами, поддерживая Россией оружием, а также помогая ей ощутимо преодолевать санкции. Это показатель "величия" российской экономики,

– заметил российский публицист из США.

Пионтковский о том, что Индия и Китай дают что-то России, но до поставки оружия не дойдет: смотрите видео

Снабжение из Индии

Он продолжил, что Россия спросила у Индии огромную номенклатуру изделий. В частности, обычные подштаники для бойцов, обычные бытовые принадлежности, технику. Выяснилось, что в России нет ничего совсем.

"Итак, Индия и Китай что-то дают, но я уверен, и уверены все американские источники, до поставки оружия не дойдет", - подчеркнул Пионтковский.

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