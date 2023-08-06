Россия – таран в противостоянии с Западом: изменит ли Пекин свою позицию по Кремлю

Китай балансирует и ведет свою игру с Россией. Несмотря на все, страна-агрессор ему пока крайне выгодна.

Об этом 24 Каналу отметил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. Он объяснил подлинную роль России для Китая.

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Россия – марионетка Китая

Россия находится уже на пределе терпения мировых политиков из-за своей неадекватности и провокаций. В частности, выход из зернового соглашения ставит под угрозу продовольственную безопасность и Китай признает это. Для него это определенная региональная история, имеющая глобальные последствия. Впрочем, изменить свою позицию по отношению к России он пока не может.

Потому что Россия сейчас видится Китаем, как ослабленный партнер, за счет которого можно получить для себя бонусы и завязать на себе Россию экономически, технологически, финансово,

– объяснил эксперт-международник.

Кроме того, Китай видит в России своеобразный "таран" в противоречиях между западными странами и непосредственно США. Конфликт между этими странами особенно во время войны значительно возрос.

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"Сейчас Китай видит свою стратегию в контексте войны – это выжидать, заявлять о своих намерениях в позиционировании, но не разрывать отношения с государством-агрессором", – добавил Ференс.

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