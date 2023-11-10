Режим Путина становится вассалом: политолог объяснил, к чему Китай стремится склонить Кремль
С начала полномасштабного вторжения Россия стала все более зависима от Китая. Но главе КНР невыгодно, чтобы власть Путина упала.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что Китай пытается заморозить войну России против Украины. Но ему важно, чтобы вследствие этого не произошло падения путинского режима.
Смотрите также Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов
Какая позиция Китая
Как считает Эйдман, с одной стороны Китаю не выгодно продолжение войны России против Украины, ведь она бьет по мировой экономической конъюнктуре, от которой Пекин очень зависим. Кроме того, Китай не готов к поражению России. Ему не нужно падение тамошней власти.
Конечно, Китаю не выгодно поражение России и падение Путина. Сейчас режим Путина все больше становится вассалом Китая. Он даже пытается это идеологически обосновать. Последнее его заявление, что монголо-татарское иго и покорение Москвы Золотой Орде было лучше, чем двигаться в сторону Запада – это явный намек и оправдание того, что Россия сейчас ложится под Китай.
– рассказал Эйдман.
Смотрите разговор с Игорем Эйдманом на ютубе 24 Канала
Идеальный вариант для Китая – чтобы война заморозилась, а Путин удержался у власти. Си Цзиньпин неоднократно пытался склонить российского президента к перемирию. Но тот вообще не собирается этого делать.
Путин соглашается со всем, что говорит Китай. Но подачу о перемирии не принимает. Он сбрасывает все на Украину, а со своей стороны даже символических шагов не предпринимает, чтобы прекратить войну. Думаю, что Китай будет все больше давить на Путина, чтобы тот двигался в направлении перемирия. Но у него просто параноидальная идея, которая заключается в том, чтобы уничтожить Украину,
– заметил Эйдман.
Байден встретится с Си Цзиньпинем: коротко
- Главы США и Китая проведут личную встречу в Сан-Франциско 15 ноября. Это будет уже седьмая их встреча во времена президентства Джо Байдена. Но только во второй раз они встретятся вживую.
- Министр иностранных дел Китая Ван И приезжал в США для организации встречи. Он сделал это впервые за 5 лет.
- Ранее Си Цзиньпин написал письмо в Национальный комитет по американско-китайским отношениям, который находится в Нью-Йорке. Там он убеждал, что готов сотрудничать с США. А путь к пониманию "будет иметь решающее значение для мира".