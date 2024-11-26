Последствия будут критическими: Россия один за другим будет терять партнеров из-за глупости

Ядерный шантаж Владимира Путина уже не действует на Запад. России не удалось напугать партнеров ударом по Днепру ракетой средней дальности "Орешник" и заставить их отменить разрешение на удары по российской территории.

Поэтому, вероятно, теперь Кремль будет поднимать вопрос о предоставлении военных технологий КНДР, хуситам, "Хезболле", сказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Однако игры против Запада могут создать Путину дополнительные проблемы.

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Кремль может рассориться со своими главными союзниками

Предоставление военных технологий странам, которые противостоят Западу – это один из немногих вариантов эскалации, который остался у России. Впрочем, из-за этого Москва может столкнуться с еще большими проблемами. Например, сотрудничество России с Северной Кореей уже приводит к тому, что Южная Корея все активнее присматривается к Украине.

Важно! Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым планирует посетить Южную Корею с просьбой о поставках оружия для борьбы с Россией.

К слову, заместитель министра иностранных дел России уже сделал предупреждение Южной Корее о поставках Украине вооружения. Мол, что это может привести к негативным последствиям для этой страны, вероятнее всего, намекая на то, что россияне будут предоставлять еще больше вооружения КНДР.

Также риск от усиления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном видит Китай, у которого с Россией хорошие отношения.

Пекин вообще воспринимает Северную Корею, как своего вассала, а тут получается так, что этот вассал ведет с другой страной переговоры, которые, возможно, не полностью под его контролем. Со стороны Китая возможны определенные сигналы негативного характера,

– сказал Ус.

Из-за угроз России поставлять вооружение хуситам, Кремль может потерять еще одну страну, с которой Москва имеет хорошие отношения – Саудовскую Аравию. Ведь хуситы воюют с Саудовской Аравией.

Безусловно, у России есть какие-то планы, но другой вопрос, какие последствия будут иметь эти планы. К тому же вероятно, скоро России надо будет думать, как спасать свою экономику, а чем быстрее заканчиваются деньги, тем меньше у России будет друзей, потому что их не за что будет покупать,

– добавил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Кроме того, не стоит забывать об Израиле, который также имеет неплохие отношения с Россией. Сейчас появляется все больше информации о том, что Россия поставляла вооружение "Хезболле", которое уже нашли израильские военные.