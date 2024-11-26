Тож, ймовірно, тепер Кремль порушуватиме питання щодо надання військових технологій КНДР, хуситам, "Хезболлі", сказав 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Однак ігри проти Заходу можуть створити Путіну додаткові проблеми.

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Кремль може розсваритися зі своїми головними союзниками

Надання військових технологій країнам, які протистоять Заходу – це один з небагатьох варіантів ескалації, який залишився у Росії. Втім, через це Москва може наразитися на ще більші проблеми. Наприклад, співробітництво Росії з Північною Кореєю вже призводить до того, що Південна Корея все активніше придивляється до України.

Важливо! Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим планує відвідати Південну Корею з проханням про постачання зброї для боротьби з Росією.

До слова, заступник міністра закордонних справ Росії вже зробив попередження Південній Кореї щодо постачання Україні озброєння. Мовляв, що це може призвести до негативних наслідків для цієї країни, найімовірніше, натякаючи на те, що росіяни надаватимуть ще більше озброєння КНДР.

Також ризик від посилення співпраці між Москвою та Пхеньяном вбачає Китай, у якого з Росією гарні відносини.

Пекін взагалі сприймає Північну Корею, як свого васала, а тут виходить так, що цей васал веде з іншою країною перемовини, які, можливо, не повністю під його контролем. З боку Китаю можливі певні сигнали негативного характеру,

– мовив Ус.

Через погрози Росії постачати озброєння хуситам, Кремль може втратити ще одну країну, з якою Москва має хороші відносини – Саудівську Аравію. Адже хусити воюють з Саудівською Аравію.

Безумовно, у Росії є якісь плани, але інше питання, які наслідки матимуть ці плани. До того ж ймовірно, скоро Росії треба буде думати, як рятувати свою економіку, а чим швидше закінчуються гроші, тим менше у Росії буде друзів, бо їх не буде за що купувати,

– додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Крім того, не варто забувати про Ізраїль, який також має непогані відносини з Росією. Зараз з'являється все більше інформації про те, що Росія постачала озброєння "Хезболлі", яке вже знайшли ізраїльські військові.