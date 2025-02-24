Такое впечатление, что Россия и США находят общий язык – над головами Украины и Европы, – Мерц

Фридрих Мерц, блок которого, предварительно, победил на досрочных выборах в немецкий Бундестаг, сделал заявление относительно отношений США и России. По словам политика, впечатление, будто эти две страны находят общий язык через голову Украины и Европы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Фридриха Мерца в соцсети Х.

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Как описал отношения России и США Мерц

Мерц написал, что у него сложилось впечатление за последние несколько дней, что Россия и Америка находят общий язык – над головами Украины и, таким образом, также над головами Европы.

Вот почему сейчас все смотрят на Германию. Как быстро немцы смогут сформировать правительство после этого сложного результата выборов?

– подчеркнул политик.

Он также отметил, что именно формирование правительства, как для нового канцлера страны, сейчас для него действительно является приоритетом.

К слову, по данным экзитполов на выборах в немецкий Бундестаг одержал победу Фридрих Мерц с блоком ХДС/ХСС. Его партия, согласно опросам, получила 29% голосов, следовательно, политик имеет все шансы стать новым канцлером страны.

Также Мерц делал заявление, где говорил, что стремится достичь независимости от США. Ведь, как оказалось, американской власти "относительно безразлично к будущему Украины".