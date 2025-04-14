Приходится постоянно оправдываться, – Зеленский об отношениях с новой властью США

Владимир Зеленский рассказал об изменениях в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Президент отметил, что новой американской администрации надо постоянно объяснять, казалось бы, очевидные факты о войне в Украине.

Владимир Зеленский дал интервью CBS News 60 Minutes. В нем он, в частности, рассказал о конфликте с Джей ди Вэнсом в Овальном кабинете, передает 24 Канал.

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Что рассказал президент

Глава государства отметил, что во время многих встреч между представителями новой администрации США и Украины нашей стране постоянно приходится оправдываться за то, чего она не делала.

Политик пояснил, что от американцев, в частности вице-президента Джей Ди Венса, неоднократно слышал позицию, что, мол, россияне тоже страдают, гибнут, и не факт, что это они начали войну.

По словам Зеленского, Вашингтон предлагает Киеву измененную реальность, в которую он не хочет играть.

Не мы напали – это первое. Мне кажется, что вице-президент Джей ди Вэнс каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить ему, что здесь нельзя искать что-то посередине, здесь есть агрессор, а есть жертва. Россияне – агрессор, мы – жертва. Это все понимают,

– подчеркнул президент.

Также от команды Трампа звучали сигналы, что, якобы, Путин пришел на земли, которые не являются украинскими, и там живут россияне. Владимир Зеленский говорит, что ему сложно объяснить Джей Ди Венсу, что Путин не пришел никого защищать.

"Я нахожусь в Украине и понимаю, что произошло, а он совсем не понимает. Он говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору", – подытожил Зеленский.

Напомним, что 28 февраля в Овальном кабинете происходила скандальная встреча Зеленского с Трампом.