"Трамп зависит от Путина": чем Кремль может шантажировать президента США

Есть мнение, что Дональд Трамп зависим от Кремля. Ведь он постоянно избегает обвинений Владимира Путина в военных преступлениях. Вероятно, американский лидер имеет интересы в России.

Поэтому Трамп не хочет портить отношения с Путиным. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Это зависимость, с одной стороны, объективная, с другой – субъективная. У Трампа прямой интерес к Москве и Путину. Он хочет с этого что-то иметь. Он не хочет портить отношения, потому что этот интерес можно реализовать только при сохранении хрупкого баланса между необходимостью и желанием", – предположил он.

По его словам, с одной стороны, Трамп должен придерживаться позиции США в помощи Западу, Украине, учитывать политику своих предшественников. С другой стороны, президент Штатов имеет интерес в сторону Москвы. Поэтому сейчас он находится между этими двумя состояниями.

Нет какой-то полной информации о том, что Кремль может шантажировать Трампа. Поэтому, вероятнее всего, его зависимость заключается в выгоде от России, которую хочет получить лидер Штатов. Ведь известно, что он смотрит на мир и международную политику исключительно через призму получения прибыли.

К слову, издание The Telegraph написало, что Трамп дает Путину сигнал, что тот может действовать, как заблагорассудится. Ведь на фоне новых атак России против Украины Штаты не демонстрируют решительной реакции, а также приостановили поставки вооружения. Обозреватель Дэвид Блэр отмечает, что соответствующие действия американского лидера могут создать для Владимира Путина ощущение безнаказанности.