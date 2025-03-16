Новый раскол между США и Россией: когда Трамп поймет, что Путин пытается им манипулировать

Кремлевский диктатор Владимир Путин затягивает с прекращением огня. Он манипулирует и не говорит конкретно, принимает ли его. Это может привести к расколу с президентом США Дональдом Трампом.

Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн. По его словам, вероятность этого приближается к 50%.

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"Есть вероятность, что может быть какой-то раскол между Трампом и Путиным. Из-за того, что Путин не делает то, что хочет Трамп. Думаю, что вероятность приближается к 50%", – считает он.

Какой из двух подходов выиграет

Уриэль Эпштейн предположил, что в течение следующих двух недель Трамп может обнаружить, что Россия не идет ни на какие уступки. Американский лидер должен сам понять, что Путин лжет и манипулирует, тогда ситуация может измениться. Сейчас он не верит, когда Украина его в этом убеждает.

Путин знает, как манипулировать. В частности, он делает это относительно Трампа, когда говорит ему, какой он умный и во всем прав. Поэтому российский диктатор и дальше будет действовать таким образом.

Посмотрим, какой из этих двух подходов выиграет. Или Путин сможет манипулировать Трампом, используя такие персональные отношения. Или тот факт, что Путин не будет готов идти ни на какие уступки, не давать никакие гарантии, и поэтому не будет перемирия. Посмотрим, что больше будет влиять на Трампа,

– сказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Напомним, Трамп планирует позвонить Путину. Спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что телефонный разговор ожидается на следующей неделе. Однако пока неизвестно, когда именно будут разговаривать политики.