Диалог Украины с Индией строится гораздо лучше, чем когда-либо, – советник Зеленского

Украине удалось наладить диалог с Индией. Сейчас коммуникация между странами происходит гораздо лучше, чем когда-либо до этого.

Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит с отношениями Украины и Индии

Владислав Власюк отметил, что у Украины с Индией диалог начал строиться гораздо лучше и интенсивнее, чем был когда-либо. Он отметил, что украинская сторона сейчас имеет возможность поднимать те вопросы, которые ее волнуют, в частности, и по российской нефти.

Это то, где Россия зарабатывает деньги. Как раз этот вопрос, в том числе, поднимался в разговорах президента Зеленского с премьер-министром Моди. И это, поверьте, 5 – 6 миллиардов ежемесячно. Это гораздо важнее, чем что-либо другое,

– пояснил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Он также подчеркнул, что если забрать у России сейчас эти 5 – 6 миллиардов от Индии, еще столько же от Китая и еще столько же от всего остального рынка, то страна-агрессор через несколько месяцев перестанет иметь возможность продолжать производить как ракеты, так и дроны.

К слову, издание Bloomberg писало, что Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий в Россию. Объемы этих поставок в июле 2024 года превысили 95 миллионов долларов США.

Таким образом, по последним данным, почти пятая часть важных технологий, поступающих в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию. Поэтому союзники Украины рассматривают вариант введения санкций против Индии.