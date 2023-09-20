Кто настоящий утопленник или что происходит между Украиной и Польшей
Источник:Сергей Фурса
Президент Польши сказал, что Украина напоминает ему утопленника, который может затащить тебя под воду. Однако мне утопленника напоминает именно Анджей Дуда. Его больше всего волнует результат выборов 15 октября, и он что есть силы пытается их не проиграть.
Обострение отношений – временное
Особенно после того, как его однопартийцы, как оказалось, очень активно зарабатывали на мигрантах, против которых не менее активно выступает господствующая партия. Ну, так бывает. Так когда-то одного венгерского друга Виктора Орбана, который часто выступает с гомофобными заявлениями, поймали на нелегальной гей-оргии в Брюсселе во время коронавируса.
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В чем разница между Украиной и Польшей? Украина отстаивает государственные интересы по вопросу зерна и другой аграрной продукции. А вот президент Польши вынуждает все польское государство работать на интересы его партии.
Это обострение в украинско-польских отношениях, которое, что немаловажно, не меняет помощь в войне и позиции Польши в отношении России, вызвано исключительно предвыборным обострением накануне голосования 15 октября.
Здесь просто нужно дождаться завершения выборов и вести тогда нормальный разговор. Когда правящая партия в Польше уже не будет тянуть ко дну всех вместе с собой, либо выиграв гонку, образовав коалицию, либо уйдя в оппозицию.
Украинское зерно не мешает польским фермерам. Но они используют его фактор, чтобы выбить себе больше денег. Денег, которых польские фермеры не заработали из-за падения цен на зерно на зерновом рынке, которое произошло из-за возвращения украинского зерна на мировой рынок. Это, конечно, повлияло и на цены, по которым свое зерно могут продать польские фермеры.Польские власти идут им навстречу, потому что это их электорат – консервативный сельский электорат консервативной господствующей партии. Это господствующая партия Польши нуждается в голосах под выборы. Как утопленник.
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Недавно президент Албании Байрам Бегай сказал глупость. Он сказал, что путь Украины в Евросоюз очень быстрый из-за войны и интересно, кому там у них на Западных Балканах нужно напасть на кого, чтобы и их путь ускорился. Я очень позавидовал этому человеку, потому что он не знает, что такое война и может шутить на такие темы. Не только украинские политики могут нелепо шутить.
Не только украинские политики могут ошибаться или действовать в своих интересах. Когда это делают другие, не надо молчать. Надо говорить, кто здесь утопленник. На самом деле.