"Доминирования не будет": политолог объяснил, какими сейчас являются отношения между Украиной и Польшей

Напряженность в польско-украинских отношениях не ограничивается вопросами Волыни и УПА. Это комплексная проблема, обусловленная недовольством в отношении украинских мигрантов и неизбежностью экономических противоречий на фоне евроинтеграции Украины.

Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что быстрого разрешения конфликта ожидать не стоит.

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Что стоит за ростом антиукраинских настроений в Польше?

Обратите внимание! Передача 15 автобусов от польского города Кельце для Винницы завершилась скандалом из-за того, что в городе есть улица Степана Бандеры. Местные депутаты от партии "Право и справедливость" инициировали резолюцию с требованием переименовать улицу в, аргументируя это тем, что «настоящая дружба с городом-партнером требует открытого диалога по сложным историческим вопросам».

Инцидент с автобусами между Винницей и ее польским городом-побратимом – лишь незначительный симптом более глубокой напряженности. Волынская трагедия – давняя проблема, но когда-то ее удалось утихомирить при содействии Папы Римского Иоанна Павла II. Его формула "прощаем и просим прощения" была именно тем компромиссом, который позволял чтить память погибших и двигаться вперед.

То что сейчас происходит в Польше – провоцирование антиукраинских настроений. Значительная часть польского общества и политиков недовольна большим количеством украинских мигрантов в стране – и это стало питательной средой для конфликтов. Польша при нынешнем президенте пытается доминировать и диктовать Украине – в частности, как трактовать собственную историю,

– сказал Фесенко.

К тому же, по мнению Фесенко, в процессе евроинтеграции именно Польша станет для Украины самой большой проблемой. Главные точки будущих конфликтов – аграрный рынок и транспортные услуги, к которым некоторые польские политики будут добавлять еще и исторические претензии.

"Нужно действовать стратегически, не вступать в конфронтацию, но и не сдаваться. Нужно четко говорить: у вас есть красные линии, у нас тоже есть – давайте искать компромиссы. Сейчас с обеих сторон доминируют эмоции, поэтому нужна системная работа с польским обществом, расширение круга друзей Украины и работа со СМИ", – подчеркнул политолог.

Почему исторические споры снова разделяют украинцев и поляков: смотрите в видео

Что еще известно о напряженности в отношениях между Украиной и Польшей?