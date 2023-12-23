Год неопределенности: какими будут украинско-американские отношения в 2024 году

Каких изменений нам ожидать в отношениях между Киевом и Вашингтоном в 2024 году? О возможностях и рисках читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Заложники внутренней борьбы

2024 год Украина встречает в роли устоявшейся темы номер один в мировой политике. Любые другие события – война на Ближнем Востоке, политические изменения в Латинской Америке, избирательная погоня в США – могут временно выйти на первый план, но не находятся в фокусе внимания всего мира так долго, как мы.

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Без сомнения, российско-украинская война изначально является одной из главных тем в Соединенных Штатах, как среди политической элиты, так и среди граждан. Ее острота логически обуславливает распределение общественного мнения о необходимости поддерживать Украину, делая нас в значительной степени заложниками американской внутриполитической борьбы.

Как и в конце прошлого года, борьба внутри США создает значительный уровень неопределенности относительно дальнейшей поддержки со стороны нашего крупнейшего союзника. Несмотря на то, что ныне президент и большинство сенаторов и конгрессменов из обеих партий однозначно высказываются за продление помощи для Украины, Конгресс уже несколько месяцев не может принять решение о предоставлении нам нужных средств.

Впрочем, стоит сказать, что страдаем не только мы: обещанную помощь не получает Израиль, а обычные американцы до сих пор ожидают принятия бюджета на 2024 год, который должен был проголосован еще в конце сентября.

Какой у вас план?

Главной темой в американских медиа в прошлом году было украинское контрнаступление. Сначала все ждали его начала, а затем внимательно следили за развитием событий. К концу осени большинство обозревателей сделали вывод, что надежды украинцев на освобождение значительных территорий уже в 2023 году были разбиты нежеланием США передавать все нужное оружие, прежде всего того, которое должно было обеспечить доминирование или хотя бы паритет с россиянами в воздухе.

Даже те же несколько танков Abrams Украина получила только в конце лета, когда о стремительном отвоевании оккупированных земель уже не говорилось. А ракеты ATACMS были переданы только осенью в незначительном количестве.

В 2024 году скептически настроенные американские политики будут упрекать администрацию Джо Байдена в отсутствии плана победы. Мол, какова конечная цель предоставления Украине миллиардов долларов? Однако в вашингтонских кругах до сих пор доминирует мнение, что успешное уничтожение российского военного потенциала само по себе является отличным результатом, откровенно говоря, небольших инвестиций.

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Приоритетность украинского вопроса в стратегических интересах США была ясно продемонстрирована историей с новым спикером Палаты представителей. Майк Джонсон, являясь обычным конгрессменом, ни разу не голосовал за решение о предоставлении помощи Киеву. Но, став спикером, он почти сразу заявил, что намерен максимально способствовать принятию решений по поддержке Украины.

Трамп и другие риски

Предположительно Конгресс проголосует за долгожданный пакет помощи в начале 2024 года. В течение всего года мы не останемся без средств благодаря дружественному нам составу обеих палат высшего законодательного органа США. Хотя не обойдется без задержек из-за противоречий по внутренней политике.

Теперь мы уже понимаем, что администрация Байдена считает тему Украины приоритетной и будет пытаться показать наши успехи как свою заслугу перед выборами в ноябре. Однако как бы нам этого не хотелось, именно от внутренних вопросов будет зависеть выбор американцев: от состояния экономики, проблем с миграцией, судебного процесса над Дональдом Трампом и так далее.

Возможная победа Трампа является для нас самым большим фактором неопределенности на 2024 год. Бывший президент за последнее время отметился рядом противоречивых заявлений, в частности, о том, что собирается завершить войну за 24 часа, не уточняя, как именно он хочет это сделать.

С другой стороны, мы помним, что во время своего президентства в 2017 – 2020 годах он сделал несколько приятных для нас вещей:

подписал передачу летального оружия,

наложил санкции на "Северный поток-2",

заставлял страны НАТО увеличивать оборонные расходы.

Учитывая это, мы не можем утверждать, что приход Трампа однозначно станет катастрофой. Однако украинским властям уже сегодня нужно активно разговаривать с теми людьми, которые могут стать во главе нашего крупнейшего союзника уже через год.

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Значительное внимание в 2024 году будет приковано к использованию украинцами американской авиации – долгожданных нами F-16. Их применение станет индикатором эффективности самолетов четвертого поколения против российских аналогов, и о каждом их движении будут писать в мировых медиа. К сожалению, оккупанты получают слишком много времени для налаживания противодействия.

В целом американские обозреватели прогнозируют стабилизацию линию фронта на многие месяцы, особенно ввиду того, что Украина получает вооружение мизерными порциями. Маловероятно, что мы будем получать больше в 2024 году. Но помощь будет, и в частности, от нашей упорной дипломатической работы зависит, насколько она удовлетворит наши военные потребности.