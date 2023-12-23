Заручники внутрішньої боротьби

2024 рік Україна зустрічає у ролі усталеної теми номер один у світовій політиці. Будь-які інші події – війна на Близькому Сході, політичні зміни в Латинській Америці, виборча гонитва у США – можуть тимчасово вийти на перший план, але не перебувають у фокусі уваги всього світу так довго, як ми.

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Без сумніву, російсько-українська війна від її початку є однією з головних тем у Сполучених Штатах, як серед політичної еліти, так і серед громадян. Її гострота логічно зумовлює розподіл суспільної думки щодо потреби підтримувати Україну, роблячи нас значною мірою заручниками американської внутрішньополітичної боротьби.

Як і наприкінці минулого року боротьба всередині США створює значний рівень невизначеності щодо подальшої підтримки з боку нашого найбільшого союзника. Попри те, що нині президент і більшість сенаторів і конгресменів з обох партій однозначно висловлюються за продовження допомоги для України, Конгрес уже кілька місяців не може ухвалити рішення про надання нам потрібних коштів.

Утім, варто сказати, що страждаємо не лише ми: обіцяної допомоги не отримує Ізраїль, а звичайні американці досі чекають на ухвалення бюджету на 2024 рік, що мав бути проголосований ще наприкінці вересня.

Який у вас план?

Головною темою в американських медіа минулого року був український контрнаступ. Спершу всі чекали його початку, а потім пильно стежили за розвитком подій. До кінця осені більшість оглядачів зробили висновок, що надії українців на звільнення значних територій уже в 2023 році були розбиті небажанням США передавати всю потрібну зброю, передусім ту, що мала забезпечити домінування або хоча б паритет з росіянами в повітрі.

Навіть ті ж кілька танків Abrams Україна отримала тільки наприкінці літа, коли про стрімке відвоювання окупованих земель уже не мовилося. А ракети ATACMS були передані аж восени в незначній кількості.

У 2024 році скептично налаштовані американські політики закидатимуть адміністрації Джо Байдена відсутність плану перемоги. Мовляв, якою є кінцева мета надання Україні мільярдів доларів? Проте у вашингтонських колах досі домінує думка про те, що успішне знищення російського воєнного потенціалу саме по собі є чудовим результатом, відверто кажучи, невеликих інвестицій.

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Пріоритетність українського питання в стратегічних інтересах США була яскраво продемонстрована історією з новим спікером Палати представників. Майк Джонсон, будучи звичайним конгресменом, жодного разу не голосував за рішення про надання допомоги Києву. Але, ставши спікером, він майже одразу заявив, що збирається максимально сприяти ухваленню рішень щодо підтримки України.

Трамп та інші ризики

Імовірно, Конгрес проголосує за довгоочікуваний пакет допомоги на початку 2024 року. Протягом усього року ми не залишимося без коштів завдяки дружньому до нас складу обох палат найвищого законодавчого органу США. Хоча не обійдеться без затримок через суперечності щодо внутрішньої політики.

Нині ми вже розуміємо, що адміністрація Байдена вважає тему України пріоритетною і буде намагатися показати наші успіхи як свою заслугу перед виборами у листопаді. Однак, як би нам того не хотілося, саме від внутрішніх питань залежатиме вибір американців: від стану економіки, проблем з міграцією, судового процесу над Дональдом Трампом тощо.

Можлива перемога Трампа є для нас найбільшим чинником невизначеності на 2024 рік. Колишній президент за останній час відзначився низкою суперечливих заяв, зокрема про те, що збирається завершити війну за 24 години, не уточнюючи, як саме він хоче це зробити.

З іншого боку, ми пам'ятаємо, що під час свого президентства у 2017 – 2020 роках він зробив кілька приємних для нас речей:

підписав передачу летальної зброї,

наклав санкції на "Північний потік-2",

змушував країни НАТО збільшувати оборонні витрати.

Зважаючи на це, ми не можемо стверджувати, що прихід Трампа однозначно стане катастрофою. Однак українській владі вже сьогодні потрібно активно розмовляти з тими людьми, які можуть стати на чолі нашого найбільшого союзника вже через рік.

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Значна увага у 2024 році буде прикута до використання українцями американської авіації – довгоочікуваних нами F-16. Їхнє застосування стане індикатором ефективності літаків четвертого покоління проти російських аналогів, і про кожних їхній рух писатимуть у світових медіа. На жаль, окупанти отримують занадто багато часу для налагодження протидії.

Загалом американські оглядачі прогнозують стабілізацію лінію фронту на багато місяців, особливо, зважаючи на те, що Україна отримує озброєння мізерними порціями. Малоймовірно, що ми будемо отримувати більше у 2024 році. Але допомога буде, і зокрема від нашої наполегливої дипломатичної роботи залежить, наскільки вона задовольнить наші воєнні потреби.