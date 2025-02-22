Это не понравилось США: позиция Киева могла испугать Вашингтон

Администрации Дональда Трампа не нравится, что Украина проявляет позицию и не настолько уступчива, как хотелось бы американцам. То есть Штатам приходится идти на условия Украины, что изрядно их раздражает.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний. Например, так же разгневалась администрация Джо Байдена, когда Украина начала производить дальнобойные дроны и наносить удары по российским НПЗ

Интересно Трамп это прекрасно понимает: почему США не выгодно останавливать помощь Украине

"Это добавляет Зеленскому рейтинга"

Западные СМИ сообщают, что есть новый вариант соглашения о полезных ископаемых и оно может быть подписано в ближайшее время.

"По обижались и первыми приехали торговаться. Это еще раз показывает, что не надо прогибаться, принимать первое предложение и не бегать на задних лапках. Надо тоже держать свой фасон и диктовать собственные условия", – отметил политолог.

К слову, в CNN считают, что эта "сделка" выглядит скорее как форма вымогательства, которую Трамп уже однажды пытался применить к Зеленскому.

Новый президент США и его команда в последние дни сделали много провокационных заявлений в отношении Украины и Владимира Зеленского. В частности, приближенный к американскому лидеру анонимный источник считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит немедленно выехать из Украины во Францию.

Я думаю, что такие публикации больше добавляют рейтинга Зеленскому внутри страны, ведь показывают, что он не очень удобен даже для американцев. Они хотели все порешать, а не получается,

– сказал Загородний.

По его словам, тактика Трампа хитровата. Он не хочет выполнять условия россиян и не хочет этого признать, поэтому пытается найти слабое звено. Он почему-то подумал, что Зеленский для этого является такой мишенью.