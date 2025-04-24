Украина не может потерять США: как правильно строить отношения с Вашингтоном

Украинцы имеют право реагировать на неоднозначные действия и заявления президента США Дональда Трампа. Однако Штаты – это демократическая страна, с которой Украина не должна терять сотрудничество. Потому что это очень опасно.

Наше государство должно поддерживать отношения со Штатами. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Обижаться могут только сильные"

Валерий Клочок отметил, как с администрацией Трампа общается Европа. Лидеры европейских стран очень осторожны в своих высказываниях. Они боятся потерять евроатлантическое сотрудничество.

Обижаться в этом мире, к сожалению, имеют право только сильные. А страны, которые слабее, обижаться не должны. Они должны использовать ситуацию с максимальной выгодой для себя, строя свою внешнюю политику на государственном цинизме,

– убежден он.

Поэтому говорится не об обидах, а о целесообразности сотрудничества с Шатами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы не должны потерять США как партнера, потому что это очень большая опасность. Нашему государству нужна даже та американская помощь, которая есть сейчас. Поэтому нужно поддерживать связи не с Дональдом Трампом, а прежде всего с США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что якобы уступка России в том, что она останавливает войну, а не забирает всю Украину. В то же время на вопрос журналиста, почему США больше не давят на Россию, американский лидер отрицает это.