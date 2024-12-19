Проводит "недостойную политику": как Орбан сознательно подвергает венгров опасности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводит встречи и телефонные разговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. После этого происходили массированные ракетные атаки России на Украину.

В частности, после их встречи оккупанты ударили по больнице "Охматдет". Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа отметил 24 Каналу, что после недавнего телефонного разговора Путина и Орбана Россия выпустила на районы Закарпатья, где проживают венгры, две ракеты, которые сбила наша ПВО.

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"Орбан говорит, что Венгрия не поставляет оружие, потому что Россия будет обстреливать венгров. Она и так обстреливает. Это говорит о тотальном крахе той политики, того, что делает Орбан. Он своими действиями еще больше угрожает и делает плохо для всей Украины, в частности, для венгров", – подчеркнул он.

Почему дружба Путина и Орбана опасна

Тибор Томпа отметил, что такое тесное общение Орбана и Путина крайне опасно для венгров прежде всего. Венгрия – единственная страна в Европе, которая полностью зависима от энергоносителей России. Также в государстве фактически отсутствует демократия. Население Венгрии страдает от сложного экономического положения, технологической отсталости, проблем с медициной и образованием.

31% до сих пор поддерживает Орбана и его политику. Но мы видим, к чему приводит такая недостойная политика – к тотальной экономической и культурной отсталости,

– подчеркнул председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

Напомним, 11 декабря Виктор Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия венгерского премьера. Орбан резко отреагировал и цинично заявил, что, мол, украинскому лидеру предложили "рождественское перемирие и масштабный обмен пленными", а он якобы "отказался". В Офисе Президента опровергли эти обвинения.

В воскресенье, 15 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина отказала в организации телефонного разговора Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. Во время него Будапешт хотел обсудить венгерское предложение "перемирия".