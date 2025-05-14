Это началось во время войны, – Зеленский рассказал об особых отношениях с Макроном
- Президент Зеленский рассказал об особых отношениях с Эмманюэлем Макроном, которые сформировались во время полномасштабной войны.
- Зеленский подчеркнул, что Макрон действует креативно, готов рисковать, и является одним из сильных лидеров в мире.
Президент Владимир Зеленский рассказал о своих особых отношениях с Эмманюэлем Макроном. По его словам, они сформировались во время полномасштабной войны.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью Spiegel.
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Как Зеленский прокомментировал свои отношения с Макроном
Зеленский рассказал, что у него сложились "хорошие отношения" с Макроном, и они часто общаются.
Это началось во время войны, и так было с некоторыми другими главами государств и правительств. Но не со многими – с двумя или тремя, с которыми я постоянно разговаривал по телефону. Я давно убедил всех звонить по телефону, а не по защищенным линиям – честно говоря, я не верю в защищенные линии,
– рассказал он.
Говоря о французском президенте, Зеленский подчеркнул, что Макрон "подходит к делу очень креативно" и "готов рисковать".
"А люди, готовы рисковать, – это люди, ориентированные на результат. Кроме того, он один из сильных лидеров в мире. Он находит выход из сложных ситуаций, и я уважаю это", – подчеркнул украинский лидер.
Также он вспомнил, что познакомился с Макроном еще до того, как стал президентом.
Напомним, что последняя личная встреча Зеленского и Макрона состоялась 10 мая. Тогда французский лидер и Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции решительных".