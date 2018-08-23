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Отношения Трампа и Путина никогда не улучшатся из-за санкций, – Bloomberg

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Из-за санкций надежды Трампа на теплые отношения с Путиным могут никогда не стать реальностью
Из-за санкций надежды Трампа на теплые отношения с Путиным могут никогда не стать реальностью / Vanity Fair

21 августа компания Microsoft сообщила, что захватила контроль над сайтами, которые создали связанные с российскими вооруженными силами хакеры в рамках кампании с очередным вмешательством в американские выборы. За это Конгресс призвал наказать Москву дополнительными санкциями.

Об этом пишет Bloomberg.

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Кроме того, в этот же день США ввели санкции в отношении владельцев шести российских судов и двух компаний за нарушение запрета на ведение бизнеса с Северной Кореей. Также 22 августа вступили в действие еще более жесткие санкции против России, наложенные в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Эти события – очередной знак того, что надежды Трампа на более теплые отношения с Россией могут никогда не стать реальностью. Кремль гневно отверг обвинения Microsoft и пригрозил ввести свои санкции против США,
– замечает издание.

Как отмечается, президент США никак не прокомментировал разоблачение Microsoft относительно новых хакерских атак со стороны России, а Белый дом переадресовал вопрос Министерству юстиции.

"Microsoft находится с нами в контакте. Мы ценим подобный обмен информацией, поскольку именно такой тип сотрудничества с частным сектором необходим для борьбы с этой неугасающей угрозой", – заявили в американском ведомстве.

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Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.

В Кремле их назвали экономической войной против Москвы. Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета экспорта стратегически важных технологий безопасности и товаров в России.

Теги: Новости политики Новости России Microsoft Дональд Трамп Новости США Владимир Путин Выборы в США Хакерская атака Санкции
Источник: 24 Канал
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