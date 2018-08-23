Стосунки Трампа і Путіна ніколи не покращаться через санкції, – Bloomberg

21 серпня компанія Microsoft повідомила, що захопила контроль над сайтами, які створили пов'язані з російськими збройними силами хакери в рамках кампанії із чергового втручання в американські вибори. Через це Конгрес закликав покарати Москву додатковими санкціями.

Про це пише Bloomberg.

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Крім того, цього ж дня США ввели санкції щодо власників шести російських суден та двох компаній за порушення заборони на ведення бізнесу з Північною Кореєю. Також 22 серпня вступили в дію ще жорсткіші санкції проти Росії, накладені у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії.

Ці події – черговий знак того, що надії Трампа на більш теплі стосунки з Росією можуть ніколи не стати реальністю. Кремль гнівно відкинув звинувачення Microsoft і пригрозив ввести свої санкції проти США,

– зауважує видання.

Як зазначається, президент США ніяк не прокоментував викриття Microsoft щодо нових хакерських атак з боку Росії, а Білий дім переадресував питання Міністерству юстиції.

"Microsoft перебуває з нами в контакті. Ми цінуємо подібний обмін інформацією, оскільки саме такий тип співпраці з приватним сектором необхідний для боротьби з цією незгасною загрозою", – заявили в американському відомстві.

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Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.



У Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.