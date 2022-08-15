Готовьте теплую одежду и одеяла, – Кличко о зиме и подготовке к отопительному сезону

Жителям Киева нужно быть готовыми к тяжелейшей зиме. В этот период температура в домах будет на несколько градусов ниже привычных показателей.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла. По его словам, власти будут делать все возможное и невозможное, чтобы в домах было тепло.

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Какую зиму ждать киевлянам

Не хочу успокаивать всех и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ – ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание,

– заявил Кличко.

Мэр не исключает, что могут быть террористические акты и атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий власти также учитывают.

В настоящее время в столице закупили генераторы и топливо для них. В первую очередь они пойдут на больницы, детские сады и школы.

"Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы", – подчеркнул. Кличко.

Кстати, норма – 21 градус. А может быть 19 или 18.

Мэр Киева добавил, что также в столице могут быть перебои с электричеством. Но для этого есть генераторы. Если нет отопления или газа, то в столице есть запасы мазута.

Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему,

– подчеркнул Кличко.

Отопительный сезон в Украине: главные новости

В Украине идет активная подготовка к зиме. В настоящее время состояние готовности к отопительному сезону составляет почти 60%, сетей – 57%, объектов теплоснабжения – 58%.

Денис Шмыгаль заверил, что власть готовится к любым сценариям развития событий. Речь идет о достаточном количестве запасов газа, достаточном количестве запасов угля, готовности энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовке к экстренным ситуациям.

Важно отметить, что цена на газ будет фиксированной во избежание повышения тарифов для населения.

Помимо Киева, в Запорожье также готовятся к сложному отопительному сезону из-за российского вторжения. Людей призывают утеплиться и запастись дровами.

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