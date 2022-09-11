Зимой мишенями для ракет россии будут предприятия, снабжающие теплом, – Зеленский
Украинцев может ждать очень тяжелая зима. Ведь россияне могут выбрать целями для ракетных ударов предприятия, которые снабжают дома теплом.
Об этом в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По его словам, можно быть уверенными, что зимой россия прекратит поставлять газ, поэтому энергетические системы Европы должны быть к этому готовы.
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Зеленский призвал выполнить обещания по ПВО
Президент рассказал, что в Украине каждый день пытаются сделать все необходимое, чтобы защитить наше небо.
Это имеет еще большее значение именно зимой, когда мишенями российских ракет могут стать и станут предприятия и инфраструктура, обеспечивающие людей теплом и электричеством.
– заметил Зеленский.
Он подчеркнул, что сейчас самое время для партнеров выполнить свои обещания помочь Украине с системами противовоздушной обороны, а также закончить кризис, созданный россией на Запорожской атомной станции.
"Угроза радиационной катастрофы – это точно не то, с чем должны заходить в зиму Евросоюз, Турция и другие государства, живущие на тех направлениях ветра, которые могут разнести радиационное загрязнение", – добавил глава государства.
Президент подытожил, что важно и то, что стабильная работа ЗАЭС в рамках украинской энергетической системы может стать одним из ключевых элементов гарантирования стабильного потребления энергии Европой в течение 90 дней зимы.Любопытно! Украина рассчитывает осенью получить первую сверхсовременную немецкую систему противовоздушной обороны Iris. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что их сейчас производят, и пообещала тяжелое вооружение.
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