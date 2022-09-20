Эксперт по энергетике предположил, как Украина будет переживать зиму, и начнется ли внутренняя миграция

Украину будет ждать сложный отопительный сезон. Центральная власть и органы местного самоуправления пытаются решать целый комплекс проблем, однако масштаб разрушений все еще велик.

Разрушение энергетической инфраструктуры может спровоцировать внутреннюю миграцию, а также энергетическую автономизацию общин. Об этом 24 каналу рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

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Масштаб проблемы

Эксперт отметил, что у правительства нет ресурсов, чтобы обеспечить всех тепловой энергией из-за войны.

Кабмин может сделать это на тех территориях, где нет повреждений и разрушений. Если речь идет о левобережной Украине, то во многих районах Харьковской, Черниговской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей очень трудно будет все обеспечить из-за разрушений, которые есть не только сейчас, а они еще могут быть,

– отметил Рябцев.

По его словам, в сложившейся ситуации растет роль органов местного самоуправления, объединенных территориальных общин, их руководства и даже отдельных граждан.

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Для них возникает задача в обеспечении собственной энергетической самодостаточности и развитии "энергетической демократии" (когда каждое хозяйство, каждая община и регион не зависят от поставок энергоносителей извне и могут самостоятельно обеспечить собственные потребности).

"Эти принципы, которых придерживаются и в Европе относительно "энергетической демократии", нужно придерживаться и переходить на их реализацию. Это будет залогом нормального прохождения отопительного сезона и очень хорошей помощи украинскому правительству", – добавил специалист.

Какая ситуация на местах

Рябцев подчеркнул, что, по словам представителей ОМС, есть огромное количество местных общин, которые сделали очень много. Они помогают объединенной энергетической системе и оператору газотранспортной системы Украины пройти этот сезон легче и так, чтобы не было нареканий на местах в обеспечении энергией и теплом.

Это реализация множества проектов по обеспечению резервных источников питания, перехода на местные источники энергии, экономии энергии тепла. Здесь даже меняется коммуникативная политика правительства. Это делается потому, что от этого сейчас зависит нормальное прохождение отопительного сезона как в Украине, так и в каждом отдельном домохозяйстве в частности,

– убежден обозреватель.

Он рассказал, что на платформе UkraineNOW появляется большое количество рекомендаций как отдельным гражданам, так и ОТГ. Это, по его мнению, поможет в реализации упомянутых принципов энергоэффективности до 2030 года.

"Это для того, чтобы использовать те возможности, которые предоставляет любой кризис по максимуму. А война – это тоже кризис", – объяснил аналитик.

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Есть ли угроза внутренней миграции

Эксперт отметил, что у Украины, вероятно, будет проблема внутренней миграции во время отопительного сезона.

Такая угроза есть. Она нейтрализуется путем того, что из тех районов, где правительство и ОМС не могут обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг в полном объеме, объявляется обязательная эвакуация. Она связана не только с обеспечением безопасности граждан, но и с обеспечением их минимальным уровнем благосостояния,

– указал обозреватель.

По его словам, эвакуация происходит из отдельных районов Донецкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, которые недавно были деоккупированы.

"Туда не позволяют возвращаться из-за того, что минимальные объемы услуг пока в них обеспечить не удастся до конца года, учитывая те разрушения, которым подверглись объекты критической энергетической инфраструктуры в этих регионах", – резюмировал Рябцев.

Готова ли Украина к отопительному сезону

Эксперты предсказывают, что в этом году зима для украинцев будет одной из самых трудных. Худшая ситуация с подготовкой к отопительному сезону сейчас на временно оккупированных территориях.

Поскольку приближаются заморозки, правительство рекомендует украинцам, живущим в прифронтовых, недавно освобожденных и временно оккупированных территориях эвакуироваться на зиму в другие области страны.

Жителей Донецкой области настойчиво просят не пренебрегать возможностью бесплатно перезимовать в более безопасных регионах Украины. Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонщины тоже говорят вместе с семьями переезжать на период отопительного сезона в соседние области.

В правительстве уверяют, что они делают все возможное, чтобы максимально подготовиться к наступлению зимы. 17 сентября Денис Шмыгаль на заседании сообщил, что Украина готова к отопительному сезону на 80%.

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