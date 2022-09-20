Руйнування енергетичної інфраструктури можуть спровокувати внутрішню міграцію, а також енергетичну автономізацію громад. Про це 24 каналу розповів експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев.

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Масштаб проблеми

Експерт зазначив, що уряд не має ресурсів, щоб забезпечити усіх тепловою енергією через війну.

Кабмін може це зробити на тих територіях, де немає пошкоджень та руйнувань. Якщо йдеться про лівобережну Україну, то в багатьох районах Харківської, Чернігівської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей дуже важко буде все забезпечити через руйнування, які не лише є зараз, а вони ще можуть бути,

– зазначив Рябцев.

За його словами, у цій ситуації зростає роль органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, їхнього керівництва та навіть окремих громадян.

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Для них постає завдання у забезпеченні власної енергетичної самодостатності та розвитку "енергетичної демократії" (коли кожне господарство, кожна громада та регіон не залежать від постачань енергоносіїв ззовні й можуть самостійно забезпечити власні потреби).

"Цих принципів, яких дотримуються і в Європі щодо "енергетичної демократії", потрібно дотримуватися та переходити на їхню реалізацію. Це буде запорукою нормального проходження опалювального сезону і дуже доброї допомоги українському уряду", – додав фахівець.

Яка ситуація на місцях

Рябцев підкреслив, що за словами представників ОМС, є величезна кількість місцевих громад, які зробили дуже багато. Вони допомагають об'єднаній енергетичній системі й оператору газотранспортної системи України пройти цей сезон легше і так, щоб не було нарікань на місцях у забезпеченні енергією та теплом.

Це реалізація величезної кількості проєктів із забезпечення резервних джерел живлення, переходу на місцеві джерела енергії, економії енергії тепла. Тут навіть змінюється комунікативна політика уряду. Це робиться тому, що від цього зараз залежить нормальне проходження опалювального сезону як загалом в Україні, так і в кожному окремому домогосподарстві зокрема,

– переконаний оглядач.

Він розповів що на платформі UkraineNOW з'являються велика кількість рекомендацій як окремим громадянам, так і ОТГ. Це, на його думку, допоможе у реалізації згаданих принципів з енергоефективності до 2030 року.

"Це для того, щоб використовувати ті можливості, які надає будь-яка криза по максимуму. А війна – це також криза", – пояснив аналітик.

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Чи є загроза внутрішньої міграції

Експерт зауважив, що Україна, ймовірно, матиме проблему внутрішньої міграції під час опалювального сезону.

Така загроза є. Вона нейтралізується шляхом того, що з тих районів, де уряд та ОМС не в змозі забезпечити надання житлово-комунальних послуг у повному обсязі, оголошується обов'язкова евакуація. Вона пов'язана не лише із гарантіями безпеки громадян, але і з забезпеченням їх мінімальним рівнем добробуту,

– вказав оглядач.

За його словами, евакуація відбувається з окремих районів Донецької, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, які нещодавно були деокупованими.

"Туди не дозволяють повертатися через те, що мінімальні обсяги послуг поки в них забезпечити не вдасться до кінця року, враховуючи ті руйнування, які зазнали об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в цих регіонах", – резюмував Рябцев.

Чи готова Україна до опалювального сезону

Експерти пророкують, що цього року зима для українців буде однією з найважчих. Найгірша ситуація з підготовкою до опалювального сезону зараз на тимчасово окупованих територіях.

Оскільки заморозки наближаються, уряд рекомендує українцям, що живуть у прифронтових, нещодавно звільнених та тимчасово окупованих територіях евакуюватися на зиму до інших областей країни.

Жителів Донецької області наполегливо просять не нехтувати можливістю безплатно перезимувати у більш безпечних регіонах України. Мешканцям деокупованих населених пунктів Херсонщини теж кажуть разом із сім'ями переїздити на період опалювального сезону до сусідніх областей.

В уряді запевняють, що вони роблять усе можливе, щоб максимально підготуватися до настання зими. 17 вересня Денис Шмигаль на засіданні повідомив, що Україна готова до опалювального сезону на 80%.

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