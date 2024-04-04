Военный альянс рассматривает миссию НАТО для Украины, - Кэмерон о словах Макрона
Источник:Sky News
Министр иностранных дел Великобритании заявил, что войска НАТО не будут воевать в Украине. В то же время он заявил, что НАТО рассматривает возможность "миссии НАТО для Украины".
Лорд Кэмерон сообщил в программе BBC Ukrainecast, что военный альянс “рассматривает возможность миссии НАТО для Украины, а не миссии НАТО в Украине”.
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Заявление Лорда Кэмерона
Альянс избегает действий в Украине, поскольку не хочет прямого конфликта с российскими войсками. Однако президент Франции Эммануэль Макрон ранее предположил, что войска НАТО в Украине не могут быть "исключены".
Поэтому ряд лидеров других стран-участниц Альянса сделали соответствующие заявления на эту тему, в том числе и глава МИД Великобритании.
Журналисты спросили Лорда Кэмерона о том, видит ли он войска НАТО в Украине, на что тот твердо ответил "нет". Он добавил: "Я думаю, что мы не хотим ставить Путина перед такой целью, и НАТО может сделать много вещей, чтобы лучше координировать помощь, которую мы предоставляем Украине".
Но, по сути, для таких стран, как Великобритания и всех тех, кто поддерживает Украину, это вопрос политической воли. Есть ли у нас терпение? Есть ли у нас воля? Готовы ли мы предоставить ресурсы? Теперь, в случае Великобритании, безусловно, ответ – да,
– сказал Кэмерон.
Напомним, что перед этим премьер-министр Великобритании Риши Сунак также исключил отправку войск Альянса в Украину.
Что предшествовало
- Как мы отметили выше, первым о вероятности отправки войск НАТО в Украину первым заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. 25 февраля 2024 года он заявил, что вопрос отправки войск Альянса в Украину обсуждали, однако не достигли консенсуса.
- Генсек НАТО заявил, что пока Альянс не планирует отправлять войска в Украину и не становится стороной российско-украинского "конфликта".
- Он также сказал, что даже если страны НАТО решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку его члены связаны договором о коллективной обороне.