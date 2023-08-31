Резников может покинуть пост министра обороны: нардеп назвал предполагаемого преемника
Источник:Ярослав Железняк
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Алексей Резников может уйти с должности министра обороны Украины. Вместо него могут назначить Рустема Умерова.
Разговоры о возможной отставке Резникова ведутся с начала 2023 года. Причиной распространения слухов стали несколько скандалов в Минобороны, в том числе и последний о закупке курток для ВСУ по завышенным ценам.
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Вопросы отставки Резникова снова активно обсуждают
Железняк, ссылаясь на собственные источники информации, утверждает, что Алексей Резников покинет пост главы Министерства обороны и впоследствии станет послом в Великобритании. Как заявил нардеп, это может произойти только при условии, что не будет громких скандалов.
Новым министром обороны может стать бывший нардеп фракции "Голос", а ныне глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без единого скандала и с рекордным результатом ФГИУ,
– заявил Железняк.
А кто станет новым главой Фонда – пока неизвестно.
Нардеп подчеркнул, что не может давать 100% гарантии, что произойдут именно такие кадровые изменения, ведь, по его словам, "современная кадровая политика умеет поражать". Тем не менее Железняк утверждает, что уже вчера утром (30 августа) о такой ротации предупредили некоторые посольства.
По прогнозу Железняка, изменения в Минобороны могут произойти уже на следующей неделе. Более того, нардеп утверждает, что Резников якобы знал о скорой ротации и отставке еще до заключения пари с нардепом Анастасией Радиной и журналистом "Украинской правды" Михаилом Ткачем.
Что известно о возможной отставке Резникова
- Сначала слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке яиц по завышенным ценам. В документах говорилось, что ведомство закупало одно яйцо по цене 17 гривен. Тогда несколько топ-чиновников министерства получили подозрения в хищении средств. Сам Резников заявил, что вопрос его отставки всецело зависит от решения президента.
- В феврале 2023 года начали распространяться разговоры, что якобы на место Резникова могут назначить главу разведки Кирилла Буданова. Тогда эти слухи не подтвердились, и чиновники остались на своих должностях.
- В августе 2023 года разразился новый скандал из-за закупок Минобороны курток для ВСУ. Журналисты заявляли, что на этой схеме могли заработать около 300 тысяч долларов. Тогда Резников предложил заключить пари – если будут доказательства коррупции, он подаст в отставку.