Президенты Польши и Словакии заявили, что страны не планируют отправлять войска в Украину

В Варшаве и Братиславе не намерены отправлять свои войска в Украину. В то же время страны готовят украинских военных на своей территории и оказывают военную помощь.

Отправка военных в Украину была бы привлечением стран НАТО в войну с Россией. Об этом президенты Анджей Дуда и Петер Пеллегрини заявили во время совместной пресс-конференции в Варшаве в четверг, 4 июля.

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Польша и Словакия не планируют отправлять свои войска

Анджей Дуда сказал, что он не видит значительных расхождений во взглядах с президентом Пеллегрини по российской агрессии и помощи Украине.

Я также не считаю, что Польша сегодня должна направлять свои войска в Украину, это было бы включением страны НАТО в войну, что очень серьезно,

– объяснил президент Польши.

По словам Дуды, Польша предоставила Украине "огромное количество" вооружения. Речь идет о почти 350 танках, более 100 БТРов, страна также продолжает поставлять САУ Krab и боеприпасы, а общая сумма военной помощи составляет миллиарды долларов.

Мы готовим украинских военных на территории Польши, но не направляем своих военных в Украину. И я надеюсь, что мы никогда не будем вынуждены направлять свои войска в Украину, чтобы там, подчеркиваю, они защищали Польшу и НАТО. Надеюсь, что такой необходимости не будет, и Россия не доведет до такой ситуации,

– сказал Дуда на пресс-конференции.

Петер Пеллегрини заметил, что, как президент, он "никогда не согласится направить словацких военных в Украину, чтобы они участвовали в боевых действиях". Он отметил, что такая позиция является неизменной.

Президент отметил, что Словакия на своей территории готовит украинских военных, но в то же время словацкое правительство не передает Украине никакого летального оружия.