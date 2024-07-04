Відправлення військових в Україну було б залученням країн НАТО у війну з Росією. Про це президенти Анджей Дуда та Петер Пеллегріні заявили під час спільної пресконференції у Варшаві в четвер, 4 липня.

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Польща та Словаччина не планують надсилати свої війська

Анджей Дуда сказав, що він не бачить значних розбіжностей у поглядах з президентом Пеллегріні щодо російської агресії та допомоги Україні.

Я також не вважаю, що Польща сьогодні має направляти свої війська в Україну, це було би включенням країни НАТО у війну, що дуже серйозно,

– пояснив президент Польщі.

За словами Дуди, Польща надала Україні "величезну кількість" озброєння. Йдеться про майже 350 танків, понад 100 БТРів, країна також продовжує пeредавати САУ Krab і боєприпаси, а загальна сума військової допомоги становить мільярди доларів.

Ми готуємо українських військових на території Польщі, але не направляємо своїх військових в Україну. І я сподіваюся, що ми ніколи не будемо змушені направляти свої війська в Україну, аби там, підкреслюю, вони захищали Польщу і НАТО. Сподіваюся, що такої необхідності не буде, і Росія не доведе до такої ситуації,

– сказав Дуда на пресконференції.

Петер Пеллегріні зауважив, що, як президент, він "ніколи не погодиться направити словацьких військових в Україну, аби вони брали участь у бойових діях". Він наголосив, що така позиція є незмінною.

Президент зауважив, що Словаччина на своїй території готує українських військових, водночас словацький уряд не передає Україні жодної летальної зброї.