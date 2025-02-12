Войска США не будут частью миротворческой миссии в Украине, –министр обороны США

Министр обороны США Пит Гегсет во время "Рамштейна" передал союзникам по НАТО послание. Он заявил, что американские войска не будут участвовать в будущей миротворческой миссии в Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Отправят ли США свои войска в Украину

В Брюсселе Гегсет заявил собзникам по НАТО, что войска США не будут участвовать ни в одной будущей миротворческой миссии в Украине.

Более того, он министр обороны США подчеркнул, что положения статьи 5 НАТО – в соответствии с которой США обязуются реагировать в случае нападения на союзника – не должны распространяться на европейские силы, которые отправляют в Украину для обеспечения послевоенного мира.

Гегсет отметил, что Киев должен сосредоточиться на достижении мирного соглашения и отказаться от попыток вернуть все оккупированные территории, а также идеи о вступлении в НАТО.

К слову, Хегсет также заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года – нереалистичная задача. Он подчеркнул, что прекращение боевых действий и достижения стабильного мира сегодня является приоритетом.