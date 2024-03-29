Риски из-за отправки ATACMS снизились: топ-генерал США прокомментировал нынешние "красные линии"

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун заявил, что предоставление ATACMS Украине больше не является таким рискованным, как было раньше. То есть оно больше не приведет к так называемой "эскалации войны".

По словам топ-генерала, США постоянно наблюдают за реакцией России и в случае необходимости корректируют свои планы. Стоит отметить, что дальнобойные ATACMS позволили бы Украине более уверенно чувствовать себя на поле боя.

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Дискуссия вокруг ATACMS

Россия с 2022 года заявляла, якобы передача Украине ATACMS пересечет "красные линии", потому что радиус действия этого вооружения позволяет нацелить его на Москву. Однако эти "линии" становятся все более размытыми. Еще с осени ходят слухи, якобы США отправляют небольшое количество дальнобойных ракет в Украину.

Чарльз Браун не подтверждает, однако и не опровергает эту информацию. Однако он отметил, что сдержанный ответ России на серию недавних атак украинских беспилотников на по ее территории позволил Пентагону скорректировать свой анализ эскалационного риска из-за отправки ATACMS.

Это то, на что мы... обращаем внимание. Какова вероятность эскалации на основе... различных возможностей и различных действий,

– сказал он.

Призывы передать Украине это вооружение звучат уже давно, потому что это позволило бы украинским силам создавать опасность для российских позиций, включая Крым. Это бы усложнило продвижение россиян, поскольку ВСУ могли бы ударить по защищенным позициям россиян практически из любой точки страны.

Разговор Брауна и Сырского

День назад Чарльз Браун и Александр Сырский провели телефонный разговор. Председатель Объединенного комитета начальников штабов заявил, что внимательно следит за ситуацией на поле боя в Украине с самого начала российского вторжения.

Во время разговора поднимался вопрос потребностей ВСУ в ближайшие месяцы, а также необходимой помощи от США. В частности, речь шла об усилении защиты от российских ракетных и бомбовых ударов, тему развития фортификаций, а также проанализированы некоторые стратегические вопросы на перспективу 2024 года.

По словам Брауна, укрепление украинского войска – долгосрочный стратегический интерес не только США, но и партнеров и союзников по НАТО.