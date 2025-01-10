Умеров заявил, что Украина будет работать над форматом введения миротворцев

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина будет работать над форматом введения иностранных миротворцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что соответствующее заявление министр сделал во время визита на заседание "Рамштайна" в Германии.

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Что Умеров заявил о миротворцах в Украине

У Рустема Умерова спросили, как министры обороны других стран отреагировали на заявление Зеленского о том, что "лучший путь к миру – это введение миротворцев Западных стран".

На это глава Минобороны ответил, что контингенты уже были указаны партнерами Украины.

Ранее Франция выходила с такой инициативой. Это очень хорошо воспринимается, то есть будем работать над этим форматом,

– сказал Умеров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что иностранные войска могут стать составляющей гарантий безопасности для Украины. Однако, по его словам, одним контингентом некоторых стран не обойдется – этого не будет достаточно.

Президент Украины также сообщил, что обсудит эту инициативу с премьер-министром Британии Киром Стармером во время его визита.