Дендиас отметил, что Греция поставляла Украине оружие и боеприпасы в течение последних двух лет, но не отправляла вооружение, которое является критически важным для обороны страны. Он также заявил, что они не скрывают информации о продаже оружия

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Греция не передает оружие в Украину

Никакой передачи оружия Украине нет,

– заявил Дендиас депутату от "Новых левых" Сиа Анагностопулу во время дебатов в парламенте по законопроекту о создании Центра оборонных инноваций.

Министр также уточнил, что Греция не скрывает информацию о продаже оружия в рамках международных соглашений. В частности, Греция продает устаревшие материалы в Чехию и США, что позволяет сэкономить ресурсы, ведь уничтожение этих материалов стоило бы более 100 миллионов евро.

Заметим, что газета Efimeritha ton Syntakton ранее сообщила о том, что греческое оружие и боеприпасы тайно перевозят по железной дороге через Румынию в контейнерах, и первые два контейнера были недавно отправлены со станции Като-Гефира, расположенной неподалеку от Салоник.

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