Дендіас наголосив, що Греція постачала Україні зброю та боєприпаси протягом останніх двох років, але не відправляла озброєння, яке є критично важливим для оборони країни. Він також заявив, що вони не приховують інформації про продаж зброї
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Греція не передає зброю до України
Ніякої передачі зброї Україні немає,
– заявив Дендіас депутату від "Нових лівих" Сіа Анагностопулу під час дебатів у парламенті щодо законопроєкту про створення Центру оборонних інновацій.
Міністр також уточнив, що Греція не приховує інформацію про продаж зброї в рамках міжнародних угод. Зокрема, Греція продає застарілі матеріали до Чехії та США, що дозволяє заощадити ресурси, адже знищення цих матеріалів коштувало б понад 100 мільйонів євро.
Зауважимо, що газета Efimeritha ton Syntakton раніше повідомила про те, що грецьку зброю та боєприпаси таємно перевозять залізницею через Румунію в контейнерах, і що перші два контейнери були нещодавно відправлені зі станції Като-Гефіра, розташованої неподалік від Салонік.
Військова допомога для України: останні новини
- Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив про те, що від швидкості передачі західної зброї залежить життя українців. За його словами час в Україні вимірюється життями.
- Відомо, що в США уже оголосили про виділення додаткових двох мільярдів доларів на військову допомогу для України. Кошти будуть спрямовані на потреби промислової бази держави.
- Також про новий пакет військової допомоги повідомили і в Франції. В Міноборони заявили про те, що його країна відправляє до України нову партію ракет "земля-повітря" Aster-30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T.