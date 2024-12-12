Туск сделал важное заявление об отправке войск в Украину: готова ли Польша к такому шагу

Недавно появилась информация, что Польша не исключает возможности отправки своих военных в рамках миротворческой миссии. Премьер государства отреагировал на это.

Польский премьер Дональд Туск объяснил, что пока не планируется отправка их контингента в Украину. Об этом передает корреспондентка 24 Канала.

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Такого не планируют

Во время брифинга Дональд Туск решил ответить всем, кто спекулирует на этой теме. По его словам, пока таких действий не планируют.

Хочу опровергнуть спекуляции относительно возможного присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или достижения мира,

– сказал он.

Он подчеркнул, что в Польше решения принимаются в Варшаве, и только в Варшаве. В то же время Туск объяснил, что его государство будет сотрудничать с Францией над разработкой решений, которые прежде всего обеспечат безопасность Европы, а также Украины и ее граждан.

По словам польского премьера, говорится о том, чтобы Европа была стабильной.