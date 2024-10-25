В НАТО видят два пути ответа на отправку солдат КНДР в Россию, – Bloomberg

НАТО ограничено в ответах на отправку солдат из КНДР в Россию. Однако Альянс имеет как минимум 2 варианта, как помочь Украине и миру.

Об этом пишут журналисты издания Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Какой ответ может дать НАТО на отправку войск КНДР в Россию

В материале указано, что Южная Корея намерена поделиться разведывательными данными о развертывании военных сил Северной Кореи в России во время заседания Североатлантического совета в понедельник. Эта информация будет представлена официальным лицам НАТО, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Потенциальные ответы НАТО ограничены, но могут включать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе,

– сказали источники издания.

Собеседники добавили, что развертывание тысяч северокорейцев как боевых подразделений на поле боя в Украине означало бы эскалацию конфликта, который и без того является крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. Это может побудить Сеул предложить Киеву прямую поддержку, включая летальное оружие.

По сообщениям южнокорейской разведки, северокорейские войска, как ожидается, будут развернуты на линии фронта после примерно месячной подготовки на военных объектах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске.

Кроме того, Кремль намерен обеспечить эти войска оружием и боевой формой, а также фальшивыми удостоверениями, чтобы замаскировать их под жителей восточных регионов России.

К слову, журналисты Bloomberg также писали, что КНДР планирует отправить еще больше своих солдат в Россию в дополнение к имеющимся 1,5 тысячи. Ведь общий план по соглашению обоих государств предусматривает размещение около десяти тысяч солдат из Северной Кореи в стране-агрессоре.