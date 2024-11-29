Размещение войск НАТО в Украине: в Польше рассказали, рассматривается ли такой вариант

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности отправки войск в Украину. В то же время Глава Министерства национальной обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в НАТО пока такой вариант не рассматривается.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence24. Он также отметил, что Польша обучает украинских военных на своей территории.

Смотрите также Вступление Украины и санкции против России: в Польше назвали приоритеты во время председательства в Совете ЕС

Отправят ли НАТО свои войска в Украину

Косиняк-Камыш отметил, что внутри НАТО пока не обсуждается вопрос отправки войск Альянса в Украину.

Сейчас нет дискуссии на эту тему,

– отметил польский вице-премьер.

Он призвал СМИ не воспринимать серьезно слухи о том, что такое решение уже принято и что войска НАТО вскоре прибудут в Украину.

Косиняк-Камыш напомнил, что ранее на эту тему высказывался президент Франции Эммануэль Макрон, но с того времени ситуация не изменилась.

"Польша обучает украинских военных здесь и сейчас, в Польше, и не направляет свои войска в Украину", – отметил он.