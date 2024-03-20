Не можем этого исключать, – бывший министр обороны Британии об отправке войск в Украину

Экс-министр обороны Великобритании не исключает, что британские войска могут отправить в Украину. Он также призвал к межпартийному обязательству по 3% ВВП как минимальному уровню расходов на оборону.

Соответствующую информацию Бен Уоллес озвучил иностранным журналистам. Перед этим премьер Великобритании Риши Сунак исключал отправку войск в Украину.

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Что заявил экс-министр обороны Великобритании

Бен Уоллес заявил, что Лондон не может ждать улучшения экономики для увеличения финансирования вооруженных сил.

Экс-министр убежден, что хотел бы провести кампанию в Палате представителей, чтобы убедиться – основные партии осознают опасность, с которой сталкиваются. Это, по мнению бывшего чиновника, должно быть в их заявлениях.

Он объяснил, что нельзя исключать, что британские войска, возможно, придется отправить в Украину, чтобы противостоять России.

Мы должны использовать эту фразу: "Мы не можем это исключать"... Я имею в виду, что часть сдерживания заключается в неоднозначности... Чтобы заставить противника догадываться о том, как далеко мы можем зайти и что будем делать,

– заявил Бен Уоллес.

Он объяснил, что Путин мастерски заставляет всех догадываться.

"И я думаю, что лучше – убедиться в его осознании того, что мы считаем очень серьезными его действия в Украине. Я думаю, что президент Путин – и мы только что увидели это во время фиктивных выборов – ближе всего к Адольфу Гитлеру в этом поколении", – заверил Бен Уоллес.

В Италии отреагировали на заявления о возможности отправки западных войск в Украину

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что она против отправки западных войск в Украину. По ее словам, как пишет ANSA, это может стать поводом для эскалации войны.

Относительно предложения, выдвинутого Францией относительно возможного прямого (военного) вмешательства... Наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой,

– заявила Мелони, выступая в Сенате.

Издание Bloomberg написало, что итальянский премьер раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, который давит на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы последний занял более решительную позицию, предупреждая об "экзистенциальной" угрозе, которую Россия представляет для Евросоюза.

Джорджия Мелони сказала, что переговоры с диктатором Путиным бесполезны.

"Как можно сидеть за столом переговоров с тем, кто никогда не уважал никаких соглашений?", – сказала итальянский чиновник.