Відповідну інформацію Бен Воллес озвучив іноземним журналістам. Перед цим прем'єр Великої Британії Ріші Сунак виключав відправлення військ в Україну.

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Що заявив ексміністр оборони Британії

Бен Воллес заявив, що Лондон не може чекати на покращення економіки для збільшення фінансування збройних сил.

Ексміністр переконаний, що хотів би провести кампанію в Палаті представників, щоб переконатися – основні партії усвідомлюють небезпеку, з якою стикаються. Це, на думку колишнього посадовця, має бути в їхніх заявах.

Він пояснив, що не можна виключати, що британські війська, можливо, доведеться відправити в Україну, щоб протистояти Росії.

Ми повинні використовувати цю фразу: "Ми не можемо це виключати"… Я маю на увазі, що частина стримування полягає в неоднозначності... Щоб змусити супротивника здогадуватися про те, як далеко ми можемо зайти та що будемо робити,

– заявив Бен Воллес.

Він пояснив, що Путін майстерно змушує всіх здогадуватись.

"І я думаю, що найкраще – переконатися в його усвідомленні того, що ми вважаємо дуже серйозними його дії в Україні. Я думаю, що президент Путін – і ми щойно побачили це під час фіктивних виборів – найближче до Адольфа Гітлера в цьому поколінні", – запевнив Бен Воллес.

У Італії відреагували на заяви про можливість відправки західних військ в Україну

Італійська прем'єр-міністрка Джорджія Мелоні заявила, що вона проти відправлення західних військ в Україну. За її словами, як пише ANSA, це може стати приводом для ескалації війни.

Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого (військового) втручання... Наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну,

– заявила Мелоні, виступаючи в Сенаті.

Видання Bloomberg написало, що італійська прем'єрка розкритикувала президента Франції Еммануеля Макрона, який тисне на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб останній зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку Росія становить для Євросоюзу.

Джорджія Мелоні сказала, що переговори з диктатором Путіним марні.

"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", – сказала італійська посадовиця.

Зверніть увагу! Про ймовірність відправлення військ НАТО в Україну першим заговорив Еммануель Макрон. Він сказав після Конференції на підтримку України 25 лютого 2024 року, що питання відправлення військ Альянсу в Україну обговорювали, проте не досягли консенсусу.