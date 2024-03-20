В МИД Украины объяснили, что означали слова Макрона об отправке войск НАТО в государство
Источник:La Stampa
Недавно Эмануэль Макрон сделал резонансное заявление о готовности отправить войска в Украину. В украинском МИД объяснили его слова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил заявление президента Франции об отправке в наше государство западных военных. По его словам, Украина никогда не просила об этом, а Макрон имел в виду возможность учений.
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Украина нуждается в оружии и боеприпасах
В то же время Кулеба обратил внимание на то, что после этого заявления президента Франции мировые лидеры запаниковали.
Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас,
– отметил украинский министр.
Кроме этого, он также напомнил, что наше государство нуждается в оружии и боеприпасах, но не просила о личном составе, ведь Украина гордится своими солдатами.
В то же время цели Путина остаются неизменными – захватить всю украинскую территорию. Кулеба объяснил, что если российским войскам удастся это сделать, то они будут нападать на другие страны Европы и Центральной Азии, ведь уже понятно, что российский президент хочет восстановить Советский союз и Российскую империю.
Макрон ответил, будет ли говорить с Путиным, если тот позвонит
- Макрон уверяет, что Путин не может и не должен победить в войне против Украины. В то же время французскому президенту задали вопрос относительно того, готов ли он говорить с кремлевским главарем.
- Макрон таки будет говорить с Путиным, если тот позвонит, но президент Франции объяснил это тем, что Париж должен быть "нервом войны" – способствовать, в частности, деэскалации.
- Кроме этого, французский лидер отметил непоколебимую поддержку Украины и усиление обороноспособности нашего государства в разговоре с представительницами СМИ.