Отпраздновали: в России фейерверк оторвал голову полковнику полиции
4 января 2022 , 13:21Читати новину українською
Источник:Ya62.ru
В России запуск фейерверков привел к гибели 37-летнего мужчины. По данным СМИ, он являлся полковником полиции.
Трагедия произошла 1 января в селе Федоровское Захаровского района Рязанской области. Туда погибший прибыл в гости, чтобы отметить Новый год со знакомыми.
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В Захаровском районе в час ночи погиб человек, фейерверк оторвал голову,
– говорится в сообщении.
Правоохранители подтвердили факт гибели. В настоящее время идет досудебная проверка.
В Италии 16 человек пострадали от фейерверков
- В новогоднюю ночь в Италии 16 человек пострадали от запусков петард и фейерверков.
- В частности, в регионе Апулия 40-летнему жителю города Таранто оторвало руку. Еще один пострадавший в регионе Кампания, к которому принадлежит Неаполь, потерял глаз.
- СМИ сообщают, что больше всего пострадавших – в Неаполе. В праздничное время там травмировались по меньшей мере 9 человек.