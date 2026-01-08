Как военному пойти в отпуск: юристы назвали четкий порядок действий и условия

Военнослужащие имеют право на отпуска во время службы в Силах обороны. Их порядок предоставления определен законодательством и внутренними документами ВСУ.

Независимо от вида, отпуск предоставляется только по согласованию с командованием. Подробнее об этом рассказали специалисты АО "Бачинский и партнеры", передает 24 Канал.

Как получить отпуск военному?

Как рассказали юристы, отпуск военному предоставляется в установленном порядке и по согласованию с командованием. Прежде всего военнослужащий подает рапорт на имя непосредственного командира. В нем указывают:

вид отпуска,

желаемые даты его начала и завершения,

основания для его предоставления (например, ежегодный, дополнительный отпуск для УБД, семейные обстоятельства).

При необходимости к рапорту добавляют подтверждающие документы, в частности удостоверение УБД, медицинские справки или документы о семейных обстоятельствах.

Далее, продолжили специалисты, командир рассматривает рапорт с учетом служебной необходимости, боевой обстановки, укомплектованности подразделения и возможности замены военнослужащего.

В случае положительного решения, по словам юристов, издается приказ по воинской части, который является основанием для выбытия в отпуск.

Однако во время действия военного положения сроки и условия предоставления отпусков могут быть ограничены. Решение по каждому обращению принимается индивидуально.

Отмечается, что о начале отпуска военный должен быть надлежащим образом проинформирован. После его завершения военнослужащий обязан своевременно прибыть к месту службы.

Таким образом, получения отпуска – это формализованный процесс, который предусматривает подачу рапорта, рассмотрение командиром и издание приказа, с обязательным учетом требований законодательства и условий прохождения службы,

– добавили юристы.

