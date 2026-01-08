Независимо от вида, отпуск предоставляется только по согласованию с командованием. Подробнее об этом рассказали специалисты АО "Бачинский и партнеры", передает 24 Канал.
Как получить отпуск военному?
Как рассказали юристы, отпуск военному предоставляется в установленном порядке и по согласованию с командованием. Прежде всего военнослужащий подает рапорт на имя непосредственного командира. В нем указывают:
- вид отпуска,
- желаемые даты его начала и завершения,
- основания для его предоставления (например, ежегодный, дополнительный отпуск для УБД, семейные обстоятельства).
При необходимости к рапорту добавляют подтверждающие документы, в частности удостоверение УБД, медицинские справки или документы о семейных обстоятельствах.
Далее, продолжили специалисты, командир рассматривает рапорт с учетом служебной необходимости, боевой обстановки, укомплектованности подразделения и возможности замены военнослужащего.
В случае положительного решения, по словам юристов, издается приказ по воинской части, который является основанием для выбытия в отпуск.
Однако во время действия военного положения сроки и условия предоставления отпусков могут быть ограничены. Решение по каждому обращению принимается индивидуально.
Отмечается, что о начале отпуска военный должен быть надлежащим образом проинформирован. После его завершения военнослужащий обязан своевременно прибыть к месту службы.
Таким образом, получения отпуска – это формализованный процесс, который предусматривает подачу рапорта, рассмотрение командиром и издание приказа, с обязательным учетом требований законодательства и условий прохождения службы,
– добавили юристы.
Мобилизация в Украине: последние изменения
Напомним, в приложении Резерв+ появилось информирование о отправке повестки по почте. В то же время сообщения в приложении только информационные.
Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые работают в сфере медиа и стратегических коммуникаций, смогут выезжать за границу. Срок отъезда может составлять до 60 дней при наличии соответствующего разрешения.
Минобороны анонсировало, что в 2026 году планируют расширять возможности онлайн-оформления отсрочек в Резерв+